『MOOER GE150 ギターエフェクター【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 16時 14分に出品され03月14日 16時 14分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在25件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【多機能エフェクター】

MOOER GE150は、ギターエフェクターとして多彩な音作りが可能です。様々なエフェクトやアンプモデルを搭載し、プロフェッショナルなサウンドを実現します。



【直感的な操作】

LCDディスプレイとシンプルなコントロールで、初心者から上級者まで簡単に操作できます。エクスプレッションペダルを使用することで、リアルタイムでの音色調整が可能です。



【持ち運びに便利】

コンパクトなデザインで、ライブや練習に最適です。ACアダプターが付属しているため、すぐに使用を開始できます。



- モデル: GE150

- ブランド: MOOER

- ディスプレイ: LCDディスプレイ

- ペダルタイプ: エクスプレッションペダル

- 付属品: ACアダプター



ご覧いただきありがとうございます。



1週間以上前に衝動買いしましたが使わなかったので出品します。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ギター 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ムーレー