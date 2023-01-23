『Theory ベロアテーラードジャケット ブラック サイズ0【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 12時 50分に出品され04月21日 12時 50分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在69件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 似合わなかったため一度もきておりません。

6万円ほどだったと思います



【スタイリッシュなデザイン】

このTheoryのテーラードジャケットは、シンプルでありながら洗練された印象を与えます。どんなスタイルにも合わせやすく、カジュアルからフォーマルまで幅広く活躍します。



【高品質な素材】

ポリエステル98%とポリウレタン2%の混合素材は、柔らかさと伸縮性を兼ね備えています。快適な着心地を提供し、動きやすさも確保されています。



【サイズとフィット感】

サイズ0は、フィット感が良く、体に優しく沿うデザインです。シルエットを美しく見せるため、スタイリングの幅が広がります。



- ブランド: Theory

- サイズ: 0

- 素材: ポリエステル98%、ポリウレタン2%

- 色: ブラック

- デザイン: テーラードジャケット



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: セオリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Theory

ベロアテーラードジャケット

ブラック

サイズ0