『新品 DENIM TEARS THE COTTON WREATH セットアップ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 20時 46分に出品され03月26日 20時 46分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在497件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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即購入OK！！男女兼用



専用ページを作ってご購入頂きますと500円割引となりますのでよろしくお願い致します。



サイズ：S、M 、L 、XL



サイズ （cm）

パンツサイズ

S :ウエスト約68 総丈約106

M: ウエスト約72 総丈約107

L : ウエスト約76 総丈約108

XL :ウエスト約80 総丈約109



パーカー サイズ

S バスト約120 着丈約68

M バスト約124 着丈約70

L バスト約128 着丈約72

XL バスト約132 着丈約74



素人出品になりますので、神経質な方はご遠慮くださいませ。

不明な点がありましたら、お気軽にご質問下さい(^^)/ よろしくお願いします！



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 新品

DENIM

TEARS

THE

COTTON

WREATH

セットアップ