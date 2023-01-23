『NANGA MAZENO RIDGE JACKET メンズ S【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 02時 38分に出品され03月27日 02時 38分に終了予定です。即決価格は18,400円に設定されています。現在622件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1度試着したのみの美品です。

去年公式サイトで購入しました。



以下商品説明

【ブランドの特徴】

NANGAは高品質なダウンジャケットで知られ、特にアウトドアや寒冷地での使用に適しています。



【デザイン】

MAZENO RIDGE JACKETは、オリーブ色のシンプルでスタイリッシュなデザインが特徴です。フロントジッパーとサイドポケットが実用的です。



【サイズとフィット感】

日本サイズSで、EUROPE XSおよびUSA XSに相当します。コンパクトなフィット感で、重ね着にも適しています。



- ブランド: NANGA

- モデル名: MAZENO RIDGE JACKET

- 色: オリーブ

- サイズ: 日本 S (EUROPE XS, USA XS)

- 素材: ダウンジャケット



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ナンガ

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MAZENO

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