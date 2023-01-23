『VASIC Ever mini ショルダー バッグ 保存袋付 ヴァジック ブルー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 15時 57分に出品され03月20日 15時 57分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在340件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 VASIC オンラインで購入し、5回程外出に使いましたが、子供がいるとなかなか出番が無いため綺麗なうちに出品します。



全体的に綺麗な状態ですが、特筆点は写真になるべくアップで写しましたのでご確認をお願いします。



・モデル Ever mini エバー ミニ

・付属品 保存袋、ショルダー紐

・カラー ナポリ



◆メルカリ便◎ 匿名配送◎

◆他の商品とおまとめ買いでお値引き可能です◎お気軽にコメントください(*´`*)

◆一点でのお値下げ×







カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヴァジック

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ VASIC

Ever

mini

ショルダー

バッグ

保存袋付 ヴァジック

ブルー