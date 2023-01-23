『フェラガモ トートバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 17時 22分に出品され03月11日 17時 22分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在964件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フェラガモ トートバッグ ピンクベージュ

サイズは上辺45下辺30高さ25まち15

になります。

角スレは写真のように若干ございます。それ以外の傷や汚れは特に見られません。



A4のファイル数冊やテキストの他にペットボトルやお弁当、羽織物など入れても余裕がある感じで、1、2泊分の容量はございます。



サイズが大きいため、コンパクトに畳んで郵送させていただける場合は、お値引き可能でございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: サルヴァトーレフェラガモ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ フェラガモ



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