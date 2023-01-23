『PRADA ハンドバッグ 刺繍 三角ロゴプレート ベージュ系【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 23時 51分に出品され03月27日 23時 51分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在727件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらは、鑑定済みショップで購入した正規品になりますので、安心してご検討下さい。



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#サトーその他バッグ





○ブランド

プラダ PRADA



○商品

ハンドバッグ



ハンドル肩掛け不可

A4収納不可

自立不可





○シリアルNo.・型番

写真参照





○カラー

ベージュ系



※色は、1枚目が一番近いですが、モニター環境によって誤差がありますのでご了承下さい！



○サイズ

縦×横×マチ（約・cm）

23×29（最大）×マチなし



ハンドル高さ 8



ショルダー紐 最長





○素材

キャンバス





○付属品

なし







○状態



★used

通常の使用感ございますが、目立つダメージなく問題なくご使用頂けます♪



表地 :使用感程度

裏地 :使用感、色変わり



型崩れ :クセ程度

角スレ :少し

持ち手 :コバにヒビ

金具 :スレ程度

ホック :

ファスナー :良好

ペタ付き :なし



クリーニング後、レザー専用クリームでメンテナンスしておりますので、到着後すぐにお使いいただけます。



・その他、状態については、個人差がありますので、写真にてご判断下さい。

ＵＳＥＤ品のため、多少のシミやダメージ等はご了承下さい。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いいたします。



#サトーその他バッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ PRADA

ハンドバッグ 刺繍 三角ロゴプレート ベージュ系