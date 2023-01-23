『マンハッタンポーテージ リュック Navy Yard Backpack LG【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 13時 41分に出品され03月28日 13時 41分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在741件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 マンハッタンポーテージ

ネイビーヤードバックパック



定価: ￥26400



【サイズ】

カラー...ブラック

サイズ...Lサイズ(32cm×48cm×17cm)

容量...26L

重量...1070g



【商品説明】

ブランドの数あるラインアップの中でも、これまで無かった “スクール”や“スポーツ”に特化したニューバックパックが登場。

昨今のトレンド、かつ収納力のあるスクエアなデザインをベースに、上部は出し入れしやすい270°開閉を採用しました。

通学・部活、ジム通い等で重宝するモデルです。



・シューズなども出し入れしやすい270°開閉のメインコンパートメント

・裏地にはPVC加工を施した420Dナイロンを採用し、濡れたものを入れても安心な設計

・メインコンパートメント以外にも充実した収納ポケットを用意。

・PC収納に適したクッション付き内ポケット搭載

・背面、ショルダーは通気性に優れたメッシュ地

・ショルダーにD管を装備

・胸部分で固定できるハーネス付き

・通学用のスクールバッグとしても便利な仕様

・背負いのリュックタイプ

・ショルダーベルト長さ：46cm-91cm

・表側ポケット数：3

・内側ポケット数：4

・PCスリーブ：15インチPC(W37.6×H25.8×D3.1cm)収納可能

・A3サイズ収納可能



背中部分に僅かな傷がありますが背負うと見えなくなります。



お値下げ可能です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: マンハッタンポーテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ マンハッタンポーテージ リュック Navy

Yard

Backpack

LG