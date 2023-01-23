『OUR LEGACY オープンワーク ヘンプブレンドニットベスト 46【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 21時 19分に出品され03月28日 21時 19分に終了予定です。即決価格は10,335円に設定されています。現在112件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 OUR LEGACY KNITTED ZIG ZAG STRIPE VEST 46

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サイズ ：46

着丈61cm

身幅48cm

肩幅43cm

素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。

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数回しか使用しておらず、傷や汚れがない

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即購入可能です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ OUR

LEGACY

オープンワーク

ヘンプブレンドニットベスト

46