『希少【ベンデューラロンドン】 VENDULA トートバッグ ネイビー【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 12時 16分に出品され04月04日 12時 16分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在800件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 VENDULA LONDON ベンデューラロンドンのトートバッグ・ハンドバッグです。



【色】ネイビー 紺色

【サイズ】

タテ：約24.5

ヨコ：約28.5

マチ：約7.5



平置き実寸。

※素人採寸なので多少の誤差はご容赦ください。

状態は画像で確認お願いいたします。

底鋲には少しスレがありますがその他はキレイです。(写真に写りませんでした)

キズ、汚れなどは小さく、普通に見ると全体的にキレイです。





Vendula London のコンセプトでもある動物に優しいビーガンレザーのバッグです。



イギリスらしさ満載のユニークで楽しいデザインのブランドです。



コレクター向きでもあり、多くの熱心なファンがいます。



限定販売で一度売り切れたら二度と同じ商品は作られないそうなので希少なバッグになります。



肩掛け可能です。





USED品にご理解いただける方にお願いいたします。



カラー...ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 希少【ベンデューラロンドン】



VENDULA

トートバッグ

ネイビー