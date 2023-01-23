『【ReVision】RB5198-2000-REABL リビジョン Aブルー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 07時 38分に出品され03月31日 07時 38分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在688件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 国内流通の正規品となりますので

ご安心してご購入ください



★ReVision製レンズ採用

★RB5198-2000 RX5198-2000



■フレームカラー ブラック

■レンズカラー アンティークブルー 可視光線透過率 約50％

■サイズ 53（53□16-140）

■フレーム全長 136mm 高さ 35mm

■純正ケース、メガネ拭き、説明書、保証書付属



【レンズ特徴】

■伊達カラーレンズ

■UVカット

■裏面マルチコート

■違和感の少ない2カーブレンズ

※詳しくは添付画像をご参考下さい。

※ReVision製となりますのでレイバンの印字はありません。



個人出品の為、保証書は未記入になります。

保証等が必要な方は店舗で購入ください

落札後のキャンセルは不可となります

ご了承の上の購入とさせていただきます



RayBan レイバン サングラス

正規品 本物 新品 未使用



#ReVisionDesign

#ReVisionRB5198

#ReVisionBuiltin



レンズカラー...ブルー

フレームカラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: レイバン

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ 【ReVision】RB5198-2000-REABL リビジョン Aブルー