『［美品］iphone SE 第3世代 64GB ミッドナイト【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 12時 51分に出品され04月30日 12時 51分に終了予定です。即決価格は15,750円に設定されています。現在399件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シリーズ···iPhone



機種名···iPhone SE (第3世代)



カラー···ミッドナイト



容量···64GB



SIMロックなし



カバーをつけて使用していたので傷は見る限りありません。



購入したキャリア···Softbank



IMEI (製造番号)···350158426445815



バッテリー最大容量···87%



付属品···充電ケーブル 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル