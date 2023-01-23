『EdifierSTAXSPIRITS10ノイズキャンセリング ワイヤレスイヤホン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 23時 59分に出品され03月14日 23時 59分に終了予定です。即決価格は12,290円に設定されています。現在359件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品価格 39890円



「VGP2024 SUMMER金賞&企画賞」Edifier STAX SPIRIT S10 平面磁界駆動型 ノイズキャンセリング ワイヤレスイヤホン【ハイレゾ/LDAC/LHDC/Snapdragon Sound™/Qualcomm QCC5181に対応】Bluetooth5.4 AI通話 専用アプリ マルチポイント 装着検出機能 Google Fast Pair IP54防水 最大28時間再生



平面磁界型ドライバー&第2世代のEqualMass 振動板技術による卓越した音質】2μmのポリマー基板と厚さ10μmの超薄型振動板で、軽量かつ瞬時応答性に優れた音質を実現。詳細な音再生が可能です。

【12mm平面駆動型ドライバーで高性能実現】平面振動板、プッシュプルマグネット、ダンピング材を封入した12mmモジュラー平面駆動型ドライバーが、均一な性能を提供し、アクティブノイズキャンセリングなどの用途に対応します。

【ノイズキャンセリングに対応】S10は第3世代Qualcomm ハイブリッド・アクティブ・ノイズキャンセリング技術を採用して、通勤、オフィス、家庭、旅行などのシーンで静かに音楽時間を楽しむことができます。

【Snapdragon Soundで究極の音質体験】S10はQualcomm Snapdragon Sound テクノロジーに対応し、aptX Audio、aptX Adaptive、aptX Losslessをサポート。多様なコーデックにより、優れた音質と広範な互換性を提供します。

【ハイレゾオーディオ認定済】 (24bit/96kHz)CDの約3倍という圧倒的情報量と、人間の可聴帯域を超えるワイドレンジ化で、アーティストの息づかいやライブの空気感も感じられるほど、きめ細やか且つ忠実に音源を再生します。

【高性能Qualcomm QCC5181チップセット】Qualcomm第2世代S5 BluetoothV5.4 SoCプラットフォームを搭載し、安定した接続と低消費電力、通話品質の向上、環境ノイズ抑制を実現します。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用