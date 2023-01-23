『LIFEBOOK UH Keyboard モバイルキーボード【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 11時 07分に出品され04月02日 11時 07分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在529件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 未使用品を購入しましたが、想定していた用途に合わなかったため、出品いたします。

ほとんど使用していない新品同様です。

付属品も未開封でそろっています。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 未使用に近い