『Tory burch ショルダーバッグ リーラジウィル レザーバッグ 2way【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 17時 37分に出品され03月06日 17時 37分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在341件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価

148,500円



サイズ

【M】24cm×27cm×12cm

スモールダブル



素材

カーフレザー

スエード



カラー

グレージュ



ポーチの内側に黒ずみがあります。(3枚目)

それ以外は傷や汚れは見当たりません。



取り外し可能なショルダーストラップをお付けします。



袋もお付けします。(4枚目)



お値下げ可能です。お気軽にコメントください！



トリーバーチ

TORY BURCH

Tory burch 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: トリーバーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Tory

burch



ショルダーバッグ

リーラジウィル

レザーバッグ

2way