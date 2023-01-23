『Panasonic FE-KXU70-W 除湿機 ホワイト【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 13時 17分に出品され03月11日 13時 17分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在137件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高性能除湿機】

PanasonicのFE-KXU70-Wは、優れた除湿性能を誇るモデルです。湿気を効果的に取り除き、快適な室内環境を実現します。



【使いやすいデザイン】

シンプルでスタイリッシュなホワイトカラーのデザインは、どんなインテリアにもマッチします。操作パネルも分かりやすく、簡単に設定が可能です。



【省エネ設計】

このモデルは省エネ性能にも優れており、電気代を抑えながら効率的に除湿を行います。



- ブランド: Panasonic

- モデル: FE-KXU07-W

- 色: ホワイト

- 付属品: 電源コード

- 箱: あり



ご覧いただきありがとうございます。



タンク容量···4L～



除湿方式···ハイブリッド式 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>除湿機・乾燥機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし