『VOX COOLTRON Over The Top Boost CT-04TB【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 16時 22分に出品され04月14日 16時 22分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在350件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 音出し動作確認済み。完動品です。

※アダプター及びパワーサプライでの使用が推奨です。



自宅使用のみで、わずかに小傷等ございますが比較的状態良好かと思います。

詳細は画像にてご確認ください。

※鏡面仕上げの製品仕様上、汚れ等が目立ちやすいです。ご了承下さいませ。



VOXアンプの名機AC30のトップブーストチャンネルを抜き出し、コンパクト化したプリアンプペダルになります。



写真だととても見えづらいですが、真空管がELECTRO-HARMONIX製のものに差し替えてあります。音とても良いです。ゲインを絞ると煌びやかなクリーンサウンドも作ることができ、フルで心地の良いオーバードライブサウンド、さらにはゲインブースターとしても使えます。



※商品はスマートフォンで撮影しております。色合いや状態が実物とは異なる場合がございます。また、写真に映りきらない汚れ、変色、くすみ、傷、擦れ等ある場合がございます。



※お値下げ対応はできません。予めご了承ください。

※非喫煙、ペット無しです。



元箱に収納した上で、プチプチなどに包んでそのまま発送する予定です。



ヴォックス

クールトロン

エレハモ 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ギター 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ヴォックス