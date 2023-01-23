『AVIREX ブーツ ミリタリーブーツ AV2100【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 20時 46分に出品され03月26日 20時 46分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在335件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2020年に購入しました。



購入後4〜5回の着用のみです。



ソール削れなどありません。



値下げokです。



よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 28cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ AVIREX

ブーツ ミリタリーブーツ AV2100