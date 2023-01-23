『Kiwi ears Orchestra Lite blue【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 03時 50分に出品され03月29日 03時 50分に終了予定です。即決価格は11,750円に設定されています。現在748件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 使用200時間程度、リケーブル&イヤピは変更のためほぼ未使用。

状態は良好、ペットなし&禁煙

その他···リケーブル可能 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし