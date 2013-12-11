『NewJeans x 藤原ヒロシ Fujiwara Ver.4 Tシャツ XL【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 12時 52分に出品され03月16日 12時 52分に終了予定です。即決価格は10,842円に設定されています。現在810件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます✨

NewJeans x 藤原ヒロシ COLLER Ver.4 Tシャツ XLです。



新品未使用です。

サイズはXLです。

実物のお写真は11.12.13枚目です。



即購入OKです。



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まとめて購入いただける場合は送料分割引致します。



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カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ NewJeans

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藤原ヒロシ

Fujiwara

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