『GUCCI ショルダーバック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 14時 30分に出品され03月05日 14時 30分に終了予定です。即決価格は8,502円に設定されています。現在679件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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《商品説明》

GUCCI

ショルダーバッグ

GG柄

レディース

メンズ







《ブランド》

GUCCI

グッチ





《サイズ》

高さ。。。約27cm

幅。。。。約29cm

マチ。。。約





《商品の状態》

スレあり

中はキレイです。





《カラー》

ブラウン



《素材》















❈大手リサイクルショップで購入





❈中古リペア品、社外リペア品〚角補強やリカラー等全体のメンテナンス〛

ご理解頂ける方のみご購入お願いいたします。



❈除菌、消毒、清掃してあります。



❈見落としなどあるかもしれませんが丁寧に検品させて頂いていますので多少の見落としはご了承下さいm(_ _)m





❈商品の状態等は写真でご確認

ください。



❈トラブル防止の為いかなる場合でも

先にご購入いただいた方を

優先させていただきます。





❀❀フォロー割りなどもご用意しておりますので詳しくはプロフィールをご覧くださいm(_ _)m❀❀ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ GUCCI ショルダーバック