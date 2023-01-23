『ナイジェルケーボン デッドストック生地 アーミーグリーン ミリタリーシャツ 48【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 22時 45分に出品され03月17日 22時 45分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在204件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ナイジェルケーボン

アーミーグリーン ミリタリーシャツ



カラー/アーミーグリーン(カーキ色)



中古です。



多少使用感はありますが、汚れやダメージ等ない

良品です。



サイズ48

肩幅42

身幅55

着丈82

袖丈65.5

※素人採寸ですので多少の誤差などはご容赦ください。



よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ナイジェルケーボン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ナイジェルケーボン

デッドストック生地

アーミーグリーン

ミリタリーシャツ

48