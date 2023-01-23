『マミヤ mamiya sekor z 110mm 2.8 w【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 18時 48分に出品され03月16日 18時 48分に終了予定です。即決価格は24,200円に設定されています。現在557件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 動作確認済み、状態良いです。

主観ですがカビやキズ、くもり無いです。

よろしくお願いいたします。



ニコンFマウントではありません。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: ニコンFマウント