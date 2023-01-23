『movb ジャケット & ドローストリングパンツ セットアップ48【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月23日 07時 12分に出品され04月23日 07時 12分に終了予定です。即決価格は24,000円に設定されています。現在250件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○Duplex Cotton Jersey シングル２Bノッチド・トラベルジャケット コスモネイビー



○ Duplex Cotton Jersey フレックスモーショントラベルスラックス スリムフィット Type2 コスモネイビー



セットアップ 48





【スタイリッシュなテーラードジャケット】

洗練されたデザインのネイビーのテーラードジャケットは、ビジネスシーンからカジュアルな集まりまで幅広く活躍します。



【生地】

コンパクトヤーンとナイロンの交編組織に、ポリウレタンを編み込んだDuplex Cotton Jerseyを使用しています。この素材は伸縮性に優れており、かつタフな素材であるため、出張や旅行にぴったりです。



製品のダレ感を抑えるため、特殊機械で高密度に編まれた両面組織のベアポンチ構造を採用。原料のコンパクトヤーンが毛羽の少ない綺麗な表面を作り出し、さらにシルケット加工により、滑らかなタッチに仕上がっています。



ハードに着てもヨレや皴が気にならない、Movbのテーマであるハイブリッドスタイルウェアにふさわしい生地です



- 色: ネイビー

- デザイン: テーラードジャケット

- 色: ネイビー

- デザイン: ドローストリングパンツ



ご覧いただきありがとうございます。



K-3B クロスクローゼット コロニークロージング フィリッポ デ ローレンティス サイレンス ジョルジオブラット イザイア タリアトーレ デペトリロ カルーゾ ガボ スティレラティーノ リングジャケット エルネスト ベルベスト ザ ジジ ムーレー タトラス ヘルノ チルコロ グランサッソ ザノーネ ドルモア フェデーリ セッテフィーリカシミア クルチアーニ アカーテ ラルディーニ セラピアン フィナモレ アルト エ デリット エンリコマンデッリ ノミアモ マンリコカシミア ブルネロクチネリ インコテックス PT GTA ベルウィッチ ジャブスアルキヴィオ アルタクルーナ チンクアンタ エンメティ WH 干場義正 菅原靴店等がお好きな方におすすめです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: モーヴ

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