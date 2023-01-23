『Nike SB Dunk Low Pro サファリ 新品 未使用 送料無料‼︎【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 05時 55分に出品され03月25日 05時 55分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在125件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただき誠にありがとうございます(^^)



ブランド / NIKE SB ナイキエスビー



Nike SB Dunk Low Pro Electric Safari "Phantom and Black"ナイキ SB ダンク ロー プロ エレクトリック サファリ "ファントム アンド ブラック"



サイズ / 29cm、US11、

※生産ロット数がものすごく少ない希少サイズになります。



状態 / 新品 未使用 ボックス有り

・日本国内正規品の証 黒タグ付き

・NIKE SB ロゴステッカー付き

・付属のシューレース ブラック未使用付き



※こちらの商品は送料込みのお値段に設定しております。値下げ交渉のコメントはお控え下さいませ。



※ご購入につきましては即決にてご購入頂き問題ございません。

尚、人気商品の為お取り置きや専用等の対応は承っておりませんので予めご了承下さいませ。



※他サイトでも出品している為、売り切れた際は即こちらの出品を取り下げさせて頂きます。



ご購入は早い者勝ちにて宜しくお願い致します(^^)



#nike #nikesb #dunksb #supreme #サファリ #ナイキ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 29cm ブランド: ナイキエスビー

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Nike

SB

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サファリ

新品

未使用

送料無料‼︎