『BAGJACK BKE BAG Short ブラック ショルダーバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 07時 55分に出品され04月02日 07時 55分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在849件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

BAGJACKのBKE BAG Shortは、シンプルでスタイリッシュなデザインが特徴です。ブラックカラーはどんなスタイルにもマッチし、日常使いに最適です。



【状態】

目立った汚れダメージなし

4〜5回着用



【定価】

35000円ほど



【機能性】

フラップ付きのデザインとバックル留めにより、荷物を安全に収納できます。また、ナイロン素材は耐久性があり、軽量で持ち運びやすいです。



【スタイル】

ショルダーバッグとして使えるため、カジュアルなコーディネートにぴったりです。普段使いやお出かけに最適なアイテムです。



- ブランド: BAGJACK

- モデル名: BKE BAG Short

- 色: ブラック

- 素材: ナイロン

- スタイル: ショルダーバッグ

- 特徴: フラップ付き、バックル留め

- サイズ: ショートタイプ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バッグジャック

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ BAGJACK

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ブラック

ショルダーバッグ