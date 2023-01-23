『3 美品 ポールスミス ナイロン リュック バックパック Paul Smith【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 22時 04分に出品され03月23日 22時 04分に終了予定です。即決価格は11,250円に設定されています。現在694件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ●注意事項●

お値引きは出来ませんので、予めご了承下さい。

※必ず全文をお読み下さい。

※トラブル防止の為、下記に該当する方の購入はご遠慮下さい。

・新規の方

・悪い評価が５以上ある方

・評価の総数が１０以下の方



○商品は写真の物が全てになります。

○説明分に記載している事項への質問にはお答え致しません。

○写真での状態確認に不安な場合は、ご購入をお控え下さい。

○キャンセルは受け付けておりません。

○ご質問やご連絡のやり取りは、土日を含め、ほぼ夜間のみとなります。

○ご購入後、１２時間以内に最初のご連絡をお願いします。

○他サイトにも出品しているため、予告なく出品を取消す場合があります。



●発送詳細●

※ヤマト宅急便にて発送します。

※送料を抑えるため小さく畳んで、紙や布またはビニール材のみの簡易梱包で発送します。



●商品説明●

ご覧頂きありがとうございます。

ポールスミス ナイロン リュック バックパック ブラック になります。

シンプルなデザインで、レディース、メンズどちらでもマッチするかと思います。

ポケットは前面にマグネットフック付が１つあり、その中にオープン極小が２つ、ペン差しが２つ、背面にファスナー付中が１つ、メインポケットの中はファスナー付中が１つ、オープン大が２つあります。

サイズは高さ４２０ｍｍ×幅３５０ｍｍ×奥行１００ｍｍになります。

素人採寸のため、目安としてお考え下さい。

内外ともにかなり綺麗で、角スレ、色褪せ、形崩れ、傷、汚れは見当たりません。

取っ手（ベルト）に少し劣化がありますが、使用には問題ありません。

ファスナーの動きはスムーズです。

付属品はありません。

形状をわかりやすくするため、中に緩衝材を入れて撮影しています。

状態は写真にてご判断下さい。

専門的な知識がありませんので、タイトルに誤りがある場合がありますが、写真にてご判断下さい。

★上記の事項をご理解頂いたうえでのご購入をお待ちしております。



検索

美品 ポールスミス ナイロン リュック バックパック ブラック デイパック バッグ バック Paul Smith ビジネス PC レディース メンズ A4 パソコン カジュアル 男性 女性 仕事 ワーク 旅行 お出掛け お出かけ 普段使い 黒 リュックサック ショルダー バッグ バック

カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポールスミス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 3

美品

ポールスミス

ナイロン

リュック

バックパック

Paul

Smith