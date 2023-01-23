『マルジェラ レディース ジャケット サイズ38【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 16時 28分に出品され04月26日 16時 28分に終了予定です。即決価格は17,333円に設定されています。現在719件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

メゾンマルジェラ



【商品名】

メゾンマルジェラ Maison Margiela ジャケット



【品番】

S31BN0189



【対象】

レディース



【サイズ】

38



【カラー】

ブラック系、少し紺色っぽくもありますが、ブラックです。



【詳細説明】

10年ほど前にロンドンにて購入したレディースのマルジェラのジャケットです。

定価は当時12万程度だったかと思います。



試着のみで自宅保管しておりました。ポケットのしつけ糸も付いたままで綺麗な状態です。

タイトめなジャケットで、とてもカッコよく着ていただけると思います。



肩幅···36cm

身幅···37cm

袖丈···65cm

着丈···59cm





#メゾンマルジェラ

#エムエムシックス

#maisonmalgera

#ジャケット

#mm6 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: メゾンマルジェラ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ マルジェラ

レディース ジャケット

サイズ38