『logicool PRO X SUPERLIGHT 2 60g【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 22時 46分に出品され03月19日 22時 46分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在691件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今年の7/19に購入。その後開封したものの未使用のまま放置していたため出品しました。

目立った傷はなく、新品に近い状態です。

念のためアルコール消毒をして梱包させていただきます。

- ブランド: logicool

- モデル名: PRO X SUPERLIGHT 2

- 重量: 60グラム 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ロジクール