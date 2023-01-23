『美品 メゾンマルジェラ Maison Margiela 5AC ショルダー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月21日 14時 56分に出品され04月21日 14時 56分に終了予定です。即決価格は41,703円に設定されています。現在562件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 商品はUSED品・もしくは保管品となりますので、神経質な方はご遠慮下さいます様お願い致します。

また中古品ですので全ての箇所を写真、説明文に記載はできませんので気になる箇所は購入前に質問お願い致します。

モニターや撮影環境により色の見え方が変わる場合もございますのでご了承ください 。



Ships immediately

authentic / genuine product

We can do it a little cheaper.



他にもバッグやサイフを出品中です。是非ご覧下さい！



#AYの全商品



#AYのバッグ



★商品購入先



株式会社エコリングが開催する業者専用のエコリングオークションにて購入しました。



当方ではプロの鑑定士により二重に真贋鑑定していますので確実に正規品です。



◯ブランド

メゾンマルジェラ



○アイテム

ハンドバッグ

ショルダーバッグ



S56WD0072



○サイズ約

タテ15.5cm

ヨコ21cm

マチ11cm

ショルダー106cm



平置き実寸。(多少の誤差はご了承下さい)

着画はお断りいたします。





○状態



目立った傷や汚れ等なくUSED品としては美品です。



◯付属品

ストラップ



◯重量

564g



○カラー



ブラック

黒



シルバー金具

○素材



レザー



○配送



仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします！



091024-432-520 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: メゾンマルジェラ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品

メゾンマルジェラ

Maison

Margiela

5AC

ショルダー