『新品未使用 ケイトスペード ポーチ スマホ クロスボディ ショルダー バッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 01時 13分に出品され04月13日 01時 13分に終了予定です。即決価格は9,477円に設定されています。現在19件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ケイトスペードからポーチ付きの珍しい本革ショルダーバッグです。内外にはポケットも充実しておりiPhoneなどのスマホ収納に便利なサイズ感がGOOD♪長さが調節できるショルダーストラップで肩掛けや斜めがけショルダーとしてお使い頂けます＊ポーチは取り外して単体でも使用可能！カジュアルからフェミニン、そして通勤まであらゆるシーンにシームレスに活躍してくれるアイテム♪プレゼントにも是非。



■素材：ぺブルレザー

■カラー：ブラック(black)

■サイズ(約)：縦18.5cm×横11.5cm×マチ3.5cm

ショルダー(金具部分含む)83cm～131cm(取り外し可能・調節可能)

ポーチ 縦7cm×横10cm(取り外し可能)

■詳細：ファスナー式開閉

内側 カードポケット×3

外側 ファスナーポケット×1

ポーチ ファスナー式開閉

■状態：新品未使用



※アメリカのアウトレットで購入した正規品となります。

※新品ではありますが、海外製のため細かな汚れ等がある場合があります。詳細は商品画像をご確認ください。



●発送について

なるべく当日中に発送させていただきますが、翌日発送になる場合がございますのでご了承ください。

3cm以内のものはポスト投函による発送になりますが、輸送ダメージが無いように発送致します。



即購入ＯＫです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ケイトスペードニューヨーク

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品未使用 ケイトスペード

ポーチ

スマホ

クロスボディ

ショルダー

バッグ