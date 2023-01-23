『新品未使用 ケイトスペード ポーチ スマホ クロスボディ ショルダー バッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 01時 13分に出品され04月13日 01時 13分に終了予定です。即決価格は9,477円に設定されています。現在19件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|ケイトスペードニューヨーク
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¥ 7488
デモデ ジャンティバンティ 2way ショルダーバッグ トート カモフラ ファー
¥ 7254
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¥ 38250
COACH ビジネスバッグ ライトブルー
¥ 9360
落札価格9477円
19 入札履歴
終了
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