『✨【878】デュラティ ドゥラティ エアランツ チランジア コロンビア【お歳暮】』はヤフオクでから04月03日 00時 05分に出品され04月03日 00時 05分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在860件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 エアプランツ チランジア

【デュラティ】【ドゥラティ】



コロンビア産





約66cm程度



✨らくらくメルカリ便使用します✨



学名 Tillandsia duratii

タイプ 銀葉種

科名 ブロメリア科 (Bromeliaceae)

属名 チランジア属 (Tillandsia)

強いカールを持つ葉が特徴的な希少種です！







●日当たり

直射日光を避けて、よく日に当てると大きく成長します。



遮光率30～50%の環境、もしくは室内であればレースカーテン越しの日光など直射日光があたらないなるべく日中明るいところで育てます。



●水やり

基本的には霧吹きで水を与えますが、環境によりその頻度は大きく変わります。(湿度や気温など)

1週間に2～3回を目安として、状態を見ながら回数を増減させます。(葉っぱに水気がなさそうで軽くなっていれば頻度を増やす...など)

霧吹きは全体がしっとり濡れる程度にします。濡らしすぎた場合、蒸れて枯れてしまうこともあるため注意します。



ソーキング...全体に重みがなくなっているがまだ枯れていない場合、水に1時間ほどつけることで大量に吸水させて状態を戻すことが可能です。その後は無風状態は避けてください。



●風通し

ある程度の柔らかな風が常に吹いている状態を好み、無風状態は好みません。

無風の状態が続くと蒸れによって枯れてしまうリスクが高まります。特に霧吹き後や多く水を吸わせた後などはサーキュレーターなどで風を当てるなどして対応します。



●増やし方

基本的には株分けにて増やします。花を咲かせた後に出す子株を、親株の半分ほどのサイズになった時に切り離すか、もしくはそのまま群生(クランプ)させて育てます。

※種類により花を出す前に子株を出すものもあります。



●耐寒性

品種により原産地と標高が異なるため、耐寒温度も異なりますが、おおよそ最低気温が10度を下回らないようにし、気温が低い場合は水やりの頻度を少なめにします。











#LANDSCAPEGREEN 商品の情報 カテゴリー: フラワー・ガーデニング>>>観葉植物>>>ブロメリア・エアープランツ 商品の状態: 新品、未使用