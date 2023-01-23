『✨【878】デュラティ ドゥラティ エアランツ チランジア コロンビア【お歳暮】』はヤフオクでから04月03日 00時 05分に出品され04月03日 00時 05分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在860件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|フラワー・ガーデニング>>>観葉植物>>>ブロメリア・エアープランツ
|商品の状態:
|新品、未使用
人気 ディッキア Dyckia Morning Star ⑵
¥ 12999
ディッキア Siamese Twilight
¥ 7020
【即日発送】T. ‘Hawaiian Peach’ (バンハイニンギー)
¥ 13400
カプトメデューサ アルバ 子株 エアープランツ チランジア
¥ 10764
✨【877】デュラティ ドゥラティ エアランツ チランジア コロンビア
¥ 9360
チランジア ロゼオスカパ カーリーフォーム
¥ 7176
にしん 様 専用 タンクブロメリア ビルベルギア 3品
¥ 17493
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壺系チランジア 3点セット B
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Dyckia goehringii var.lemei(NewForm)発根済
¥ 10061
チランジア ロゼオスカパ カーリーフォーム
¥ 7020
Dyckia marnier-lapostollei, type form ⑴
¥ 9749
Dyckia ‘Santa Claus’ sueb Hyb ディッキア
¥ 17550
ビカクシダ エレファントティス 板付 親株
¥ 7800
ビカクシダ養成陶板
¥ 7020
willinckii moonlight dwarf oc ビカクシダ
¥ 27778
落札価格9360円
860 入札履歴
終了
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