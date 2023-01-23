『AE1 mid【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 02時 12分に出品され03月10日 02時 12分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在723件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 adidas AE1 mid 27センチ

室内で1.5時間を3日使用しました。

インソールは交換して着用していましたので

純正インソールは未使用品となります。



使用期間は短いですが、中古となりますのでよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バスケットボール>>>シューズ(男性用) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27cm ブランド: アディダス