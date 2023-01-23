『AE1 mid【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 02時 12分に出品され03月10日 02時 12分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在723件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>バスケットボール>>>シューズ(男性用)
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|27cm
|ブランド:
|アディダス
アシックス バスケットボールシューズ 27.0cm
¥ 10101
Nike Kobeバスケットボールシューズ イエロー/ブラック
¥ 19800
【新品・未使用】サイズ26.5cm nike kobe 4 protro
¥ 16000
Li-Ning バッシュSonic 12 「FIRE」US8
¥ 11037
バスケットボールシューズ 黒/緑 ハイカットハーデン8
¥ 7800
AIR JORDAN 1 MID SE ORANGE WHITE
¥ 8736
Jordan tatum 1
¥ 9750
adidas YZY QNTM イージーブースト
¥ 14250
Nike Zoom g.t. cut2
¥ 7800
カリー11 “GIRL DAD”
¥ 12000
nike book1 ep 27.5
¥ 7410
新品 ブック1 黒 27.5cm NIKE BOOK1 EP ブッカー バッシュ
¥ 10250
Nike Air Jordan 1 ミントグリーン/ブラック 26.5
¥ 7410
Nike コービー 8 プロトロ バスケットボールシューズ
¥ 17850
Wade Shadow 6 「自由」US9.5
¥ 11310
公式完売‼️ 新品 テイタム 3 PF Garden 27.5
¥ 11111
アンサーレジェンド リーボック バスケ
¥ 40000
Nike Jordan サイズ 25.0
¥ 9984
落札価格9750円
723 入札履歴
終了
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