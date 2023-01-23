『XLARGE 緑色 フード付きパーカー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 16時 12分に出品され04月03日 16時 12分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在727件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

XLARGEのパーカーは、ストリートファッションのアイコンとして知られています。



【デザイン】

緑色のボディに、フロントには大きなロゴ刺繍が施されています。袖にはアメリカ国旗とロゴ刺繍があり、デザインにアクセントを加えています。



【機能性】

フロントジッパーとフード付きで、カジュアルなスタイルを保ちながらも機能性を兼ね備えています。さらに、フロントポケットがあり、実用性も考慮されています。



- ブランド: XLARGE

- 色: 緑

- デザイン: フロントにロゴ刺繍

- 袖のデザイン: アメリカ国旗とロゴ刺繍

- フード: ブラックのフード付き

- ジッパー: フロントジッパー付き

- ポケット: フロントポケット付き



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ XLARGE

緑色

フード付きパーカー