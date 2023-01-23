『AFTERSHOKZ. AEROPEX 骨伝導イヤホン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 20時 32分に出品され03月26日 20時 32分に終了予定です。即決価格は11,505円に設定されています。現在244件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧くださいましてありがとうございます(^^)





使用回数 １０回ほど サイクリングの時に使用しておりました！



汚れや傷はないと思います！



箱あり 説明書あり 充電器あり 全て揃っております！



メーカー保証終わりましたが作動確認間違いなく終わりました(^^)





どうぞ宜しくお願い致します！



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