『YONEX ロールガット 200m エクスボルト65 ホワイト【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 10時 19分に出品され03月15日 10時 19分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在797件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ゲージ0.65mm

長さ10m

構造マルチフィラメント

素材芯糸／高強度ナイロン

側糸／フォージドファイバー（ブレーディング加工）

コーティング エラスティシティアウター（ナノアロイ®適用） 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バドミントン>>>ガット 商品の状態: 新品、未使用