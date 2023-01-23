『Wakui 振り子時計 チンチャン 8日巻 完動品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 08時 46分に出品され03月08日 08時 46分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在184件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 チンチャン打ちの掛時計 ゼンマイ式です。

神奈川県の廃業した時計店からの引上げ品です。

ムーブメントの状態も良く棒リンは半打ち、時打ちになります。

響きも大変良いです。

清掃、注油済みですので実用品として使用可能です。

1週間時間の遅れもなくしっかり動きます。



YouTubeに動画をアップしています。



https://youtube.com/shorts/tcjToo4Z_3M?si=XfjYhaxZ6YAi8gPc



宜しくお願い致します。



テイスト···レトロ・ミッドセンチュリー



主な素材···木製



表示形式···アナログ



古時計、ボンボン時計、掛時計、レトロ

機械式時計、昭和 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>インテリア小物>>>インテリア時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし