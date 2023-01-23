『【archive】90s Suede leather denim jacket【お歳暮】』はヤフオクでから04月02日 04時 53分に出品され04月02日 04時 53分に終了予定です。即決価格は12,409円に設定されています。現在119件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○ Description of item



こちらは、都内のoursが元在籍していた

Sullenにて約20,000円で購入した、

1990年代に掛けて発売されたsuede風の

デニムジャケットになります。



Europe買い付けの目玉商品の一品で、

2toneの部分や凝ったDetailが素晴らしく、

現地で人気と仰っておりました



Designはもちろん、シルエット・サイズ感も

非常に良く、周りからの見え方も綺麗で

もちろん、自分のファッションを上げてくれる

一品となっております。



Suedeに見えるものの、Suedeでは無いので、

SUEDE特有のゴワゴワ感はなく、着用する事が

可能となっております。



出回りもありませんので、完全早い者勝ちとさせて頂きます♪



何かありましたら、コメントお願い致します。



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Agnesb



○ Product details



着丈 70

身幅 58

肩幅 55 cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【archive】90s

Suede

leather

denim

jacket