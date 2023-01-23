『JORDAN LEVI’S コラボ ジャケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 20時 04分に出品され03月13日 20時 04分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在564件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 断捨離のため、出品します。

着用回数も少なく綺麗な状態です。



USサイズのMなので日本のサイズだとLサイズくらいの大きさです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: リーバイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ JORDAN

LEVI’S

コラボ ジャケット