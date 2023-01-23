『ラングラー24MJZ 表記サイズ38 コンマージップ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 13時 39分に出品され03月09日 13時 39分に終了予定です。即決価格は23,000円に設定されています。現在971件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ラングラー24MJZ 表記サイズ38 コンマージップ 1959〜1963年頃のものと思われます。実寸身幅51.5cm着丈60cm トップボタンはスナップボタンです。 古着独特の擦れなどはありますが目立つ破れや汚れはありません。



デニムカラー...ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ラングラー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ラングラー24MJZ 表記サイズ38 コンマージップ