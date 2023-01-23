『Nike Air ホワイト/グレー/オレンジ エアフォース1【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 21時 51分に出品され03月22日 21時 51分に終了予定です。即決価格は9,906円に設定されています。現在438件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※靴底、中敷‥状態良好





【デザイン】

Nike Airの特徴的なデザインが際立つハイカットシューズ。ホワイト、グレー、オレンジの配色がスタイリッシュで、どんなコーディネートにも合わせやすい。



【素材】

キャンバスとスエードを使用しており、耐久性と快適さを兼ね備えています。通気性も良く、長時間の使用でも快適です。



【機能性】

バスケットボール用に設計されており、足首をしっかりサポートするハイカットスタイル。クッション性に優れたソールが衝撃を吸収し、プレイ中のパフォーマンスを向上させます。



- ブランド: Nike

- モデル: Air

- 色: ホワイト/グレー/オレンジ

- 素材: キャンバス/スエード

- スタイル: ハイカット



断捨離のために出品します。



神経質な方はご遠慮ください。



1〜2日以内に発送します。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バスケットボール>>>シューズ(男性用) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27cm ブランド: ナイキ