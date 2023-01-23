『新品 フルッティディボスコ 定価3万円FRUTTI DI BOSCO 長財布【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月01日 04時 31分に出品され05月01日 04時 31分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在440件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フルッティディボスコ FRUTTI DI BOSCOの花柄の長財布です。



新品未使用のお品です。



フルッティディボスコの財布が好きで2種類買った内のひとつでこちらは未使用のお品です。



もうひとつを愛用したためこちらは未使用です。



【財布内部】

札入れ×2

小銭入れ×1

カードポケット×11

オープンポケット×2





●素材

エナメルレザー





●サイズ

縦 ：約9㎝

横 ：約19㎝

マチ：約2.5㎝

多少の誤差が生じる可能性があります。



定価3万円ほど。



新品ですが自宅保管にご理解頂ける方のご購入、お待ちしております。



特に傷や変色などの難はなく美品だと思います。



実物は状態も良くとても素敵なお品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フルッティディボスコ

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小物 タグ 新品

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