『ORIGIN EFFECTS HALCYON オーバードライブ ペダル【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 14時 58分に出品され03月16日 14時 58分に終了予定です。即決価格は17,550円に設定されています。現在369件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 使用期間は2ヶ月程です。

商品の状態は写真をご確認ください。



【高品質なオーバードライブ】

ORIGIN EFFECTSのHALCYONは、ギタリストにとって必須のオーバードライブペダルです。アダプティブ回路を搭載し、ダイナミックな音色を実現します。



【多彩なサウンドオプション】

LEVEL、DRIVE、VOICE、MIDSの4つのコントロールにより、好みの音色を細かく調整可能です。幅広いジャンルに対応できる柔軟性があります。



【コンパクトなデザイン】

スリムなアルミニウムボディは、持ち運びにも便利で、どんなギターセットアップにもフィットします。



- ブランド: ORIGIN EFFECTS

- モデル名: HALCYON

- タイプ: オーバードライブ

- 色: 緑

- 製造番号: SER 0381

- 付属品: 箱

- コントロール: LEVEL, DRIVE, VOICE, MIDS



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ギター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし