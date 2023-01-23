『フィリップリム レザー ハンドバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 07時 29分に出品され04月18日 07時 29分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在319件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 -おおよそのサイズ 40*30*12

- 色: ワイン色

- 素材: レザー

- デザイン: ハンドバッグ

- 特徴: ジッパーポケット付き

- スタイル: トートバッグ

- 状態: 角スレありですが良好

-保存袋あり、商品カードあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: スリーワンフィリップリム

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ フィリップリム レザー ハンドバッグ