『Ralph Lauren ダウンジャケット XLサイズ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 17時 51分に出品され04月15日 17時 51分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在497件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 POLO Ralph Lauren

ポロラルフローレン



ネイビーダウンジャケット

オレンジポニー刺繍





・ダブルジップ。ジップ&ボタンで寒さをシャットダウン。

・ブラックでポニーワンポイントの上品なダウンジャケットなのでオンオフどちらでも活躍間違い無し！

・ダウンもしっかり入ってオーバーサイズなので、男女共にトレンドなゆるダボ、ビッグシルエットな着こなしができます!



■商品サイズ

Lサイズ アメリカサイズ

日本サイズL L



■実寸値

着丈約68cm

身幅約62cm

肩幅約52cm

袖丈約65cm

素人採寸の為、多少の誤差はご容赦ください。



■コンディション

経年でボタンに色落ちがある所があります。ボタンはしっかり止めることが出来ますので、使用に影響はないと考えます。

ジッパーの持ち手がちぎれて、代わりにリングを付けてます。

外観は目立つ汚れやダメージはなく、キレイな状態です。



あくまでもUSED品となりますので、神経質な方はご遠慮ください。





【発送方法】

●メルカリ便でコンパクトにしての簡易梱包で発送いたします。



【注意事項】

●メッセージの途中でも購入ボタンを先に押された方が優先となります。

●出品時に確認してますが、見落とし箇所があるかもしれません、あくまで古着ですのでご理解の上ご購入お願いします。



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Ralph

Lauren

ダウンジャケット

XLサイズ