『【極美品】アタオ ハンドバッグ 2way リディア モノグラム柄 PVC レザー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 09時 36分に出品され03月12日 09時 36分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在147件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●ブランド

ATAO アタオ



●アイテム詳細

トートバッグ ハンドバッグ 2way

ショルダーバッグ 肩がけ 肩掛け ワンショルダー

斜め掛け クロスボディ 黒 ブラック 茶 ブラウン

総柄 モノグラム PVC レザー プレート金具

ゴールド金具 自立型 ヴァレンティン ドーム



●付属品

ショルダーベルト



●サイズ

縦 約24cm

横 約31cm

幅 約14cm

持ち手 約45cm

※素人採寸となります。



●状態

特に目立った汚れのない美品かと思います。

金具もほぼスレ傷ありません。

お写真にて状態をご確認頂き納得のうえご購入宜しくお願い致します。

※こちらは中古品となり素人保管となりますので予めご了承ください。



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アタオ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【極美品】アタオ

ハンドバッグ

2way

リディア

モノグラム柄

PVC

レザー