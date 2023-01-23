『らのあ様専用出品：おうち太鼓：面板：リペア：交換用：AC互換：ラワン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 21時 59分に出品され04月14日 21時 59分に終了予定です。即決価格は7,605円に設定されています。現在764件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 らのあ様専用



【交換用パーツ】

◉面板２枚：ラワン：AC互換基盤



※センサー取付用のビス下穴加工は発送までに行わせていただきます。



※こちらの商品は、らのあ様専用出品となります。

私の認識する、らのあ様以外の購入は、お控えください。

いかなる場合でもその他の方が購入された場合は、キャンセルさせていただきます。



※専用出品期間は、皆様一律7日間とさせていただいておりますので期間内のご都合の良いタイミングにて購入お手続きよろしくお願い申し上げます。



【発送方法】らくらくメルカリ便60サイズ（匿名配送） 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>テレビゲーム>>>その他 商品の状態: 新品、未使用