『STRASSE RCZ01コックピット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 11時 00分に出品され04月28日 11時 00分に終了予定です。即決価格は24,656円に設定されています。現在809件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Amazonで2024年6月17日に購入しました。

トータルで10~15回ぐらいは使ったと思います。

目立った傷などはありません。

TV台 モニターフレームもついてます。



【購入時の価格】

コックピット 59,800円

モニターフレーム 9,981円



写真には写っておりませんが、

使用していないネジ等も一式おつけいたします。



家財便を利用しておりますが、一部地域（離島や特定の遠隔地）へのお届けには対応しておりません。該当地域の方はご購入をお控えいただきますようお願いいたします。ご不明な点がございましたら、購入前にご連絡ください。 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>テレビゲーム>>>その他 商品の状態: 目立った傷や汚れなし