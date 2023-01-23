『しん様(o^^o) 専用 3点おまとめ【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 23時 04分に出品され03月26日 23時 04分に終了予定です。即決価格は10,050円に設定されています。現在299件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|新品、未使用
単衣 麻の着物《未着用》
¥ 12000
黒留袖 花紋に刺繍の鳳凰 裄66 着物 正絹 五つ紋 袷 広衿 RK-2357
¥ 10270
超美品 正絹 六通 現代 袋帯 着物 447シンプル 豪華 金系
¥ 12545
振袖 着物
¥ 11400
振袖 仮絵羽 刺繍 金彩 紋意匠 正絹 未仕立て品 八掛付き
¥ 13904
専用 D904山岡古都・古都染人 染織美術品 薬墨染 天目織 お召 未使用極美品
¥ 15600
和装バッグ 利休バック 金襴織物 唐草文様 70
¥ 9204
長襦袢 袷 正絹 グレージュ 独楽柄 着物 kimono A-1657
¥ 10046
キモノモダン 遠州綿紬-カフェオレストライプ Sサイズ
¥ 12349
紬着物 しつけ糸 バチ衿 季節の草花 格子柄 NK-1116
¥ 9620
振り袖 フルセット 長襦袢付 全通袋帯 しつけ糸つき 成人式 振袖 159
¥ 11350
【結婚式披露宴】★★正絹黒留袖と袋帯セット★★
¥ 8580
訪問着フルセット 着物 正絹 ピンク 花 友禅？ H2
¥ 8720
蘇州刺繍袋帯反物 未仕立て
¥ 25520
江戸小紋 付下げ 三松誂え 裄66 着物 正絹 紋なし 広衿 RK-2582
¥ 9204
美品 新品未使用 螺鈿 唐花紋
¥ 8580
[美品] 紬地 名古屋帯 正絹 花唐草 唐草 七宝 縞 灰色 橙 洒落帯
¥ 9087
浴衣 有松鳴海絞り 伝統工芸品 白基調 藍染 花文様 木綿 トールサイズ
¥ 10530
落札価格10050円
299 入札履歴
終了
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