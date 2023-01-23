『しん様(o^^o) 専用 3点おまとめ【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 23時 04分に出品され03月26日 23時 04分に終了予定です。即決価格は10,050円に設定されています。現在299件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 小春 竹内栖鳳 高級手ぬぐい使用

班猫

白猫



片面 綿麻の濃い茶色無地生地と竹内栖 鳳画 小春手ぬぐい

片面 新品菊柄

新品薄ベージュ無地





繋ぎ目あり

芯無し





素人のハンドメイド品ですので歪みや誤差などあるかと思います。

ご了承の上ご検討宜しくお願い致します



お手入れ

兵児帯は洗濯機に回さず汚れ部分のみ手で揉んで落として下さい。

洗濯機不可



結び方

YouTubeで大人の兵児帯の結び方と検索して頂きましたら素敵な結び方が沢山出ています^ - ^ご参考まで。







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半幅帯 猫 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

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着物・浴衣 タグ しん様(o^^o)

専用 3点おまとめ