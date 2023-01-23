『Maison Mihara Yasuhiro Blakey スニーカー 刺繍【お歳暮】』はヤフオクでから04月26日 10時 20分に出品され04月26日 10時 20分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在761件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Maison Mihara Yasuhiro Blakey スニーカー 刺繍 42





メゾン ミハラ ヤスヒロ ブレイキー スニーカー "ブラック" 42



サイズ：42/27cm相当



カラー：ブラック





専用箱付き

試着のみでほぼ新品の状態です。断捨離のため出品することにしました。



即購入大丈夫です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 27cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Maison

Mihara

Yasuhiro

Blakey

スニーカー

刺繍